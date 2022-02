Pechino 2022: Miho Takagi oro nel 1000 metri dello speed skating

17-02-2022 12:47

Dopo tre argenti e un bronzo tra questa Olimpiade e quella di Pyeongchang 2018, per Miho Takagi arriva finalmente il primo sospirato oro a cinque cerchi individuale nei 1000 metri femminili del pattinaggio di velocità su pista lunga ai Giochi di Pechino 2022.

La giapponese in 1’13”19 stabilisce anche il nuovo record olimpico battendo per 64 centesimi la pin-up olandese Jutta Leerdam, argento. Bronzo a 1”42 per la statunitense Brittany Bowe, alla sua prima medaglia individuale a cinque cerchi a quasi 34 anni.

OMNISPORT