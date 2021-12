Pechino 2022: NHL a un passo dal no ai Giochi

21-12-2021 22:02

I Giochi invernali di Pechino 2022 del prossimo febbraio sono a un passo dal perdere le stelle dell’NHL, già assenti a PyeongChang. Se però allora la mancanza di partecipazione fu dovuta a questioni assicurative, stavolta è per la poca chiarezza riguardante i protocolli anti-Covid durante i Giochi. ESPN riporta che le restrizioni cinesi prevedono, in caso di positività, una quarantena come minimo di tre settimane, con conseguente assenza dal campionato e perdita del compenso per numerose partite del campionato nordamericano. Sarebbe stato trovato un accordo per il no tra vertici della Lega e associazione giocatori ma una decisione ufficiale arriverà probabilmente nelle prossime 24 ore.

