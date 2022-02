Pechino 2022: oro alla tedesca Neise nello skeleton femminile

12-02-2022 15:57

Tante prime volte nel podio della gara olimpica dello skeleton femminile di Pechino 2022. La Germania vince per la prima volta l’oro in questa disciplina con Hannah Neise. Argento e bronzo rispettivamente a 62 e 84 centesimi per l’australiana Jaclyn Narracott e per l’olandese Kimberley Bos, entrambe hanno portato ai loro paesi la prima medaglia olimpica nella storia di questa gara. Dodicesima Valentina Margaglio che dopo tre manche pessime rispetto alle sue possibilità ha fatto il terzo miglior tempo nell’ultima.

