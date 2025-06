Judo, Alice Bellandi sa solo vincere: dopo l'oro olimpico, ecco il titolo mondiale. "E adesso manca solo l'Europeo"

Il judo si conferma sport al femminile: Alice Bellandi ha conquistato l'oro nella categoria 78 kg ai mondiali di Budapest. Tutte le medaglie iridate arrivano dalle donne

Accontentarsi non è nelle corde di Alice Bellandi. Che dalla vita vuole tutto, e meglio se quel tutto è colorato d’oro. “Mi manca solo l’Europeo”, esclama appena dopo aver conquistato il titolo mondiale della categoria 78 kg, battendo in finale la tedesca Anna Monta Olek. “Una gioia indescrivibile. Non so realmente cosa sia accaduto: prima l’oro olimpico di Parigi, adesso l’oro mondiale di Budapest. Non smettete mai di sognare, è l’unica cosa che ho imparato”, urla Alice. Felice, raggiante, finalmente serena. Ma mai paga, come dimostra spostando già l’attenzione sull’unico oro che le manca.

Una superiorità spiazzante: ma che brividi in finale…

Dopo la medaglia d’oro di Assunta Scutto nei 48 kg, per l’Italia la terra d’Ungheria si rivela una volta di più dolce e bellissima. Da 34 anni non si vedevano due medaglie d’oro nella stessa rassegna, ma quella di Alice Bellandi ha un valore davvero storico. Intanto perché ha letteralmente dominato le rivali sin dal primo incontro: la facilità disarmante con la quale ha mandato al tappeto le avversarie affrontate ha fatto capire a tutti che questa sarebbe stata la sua giornata.

Il primo capolavoro l’ha compiuto nei quarti contro la cinese Zhenzhao Ma, bronzo a Parigi, che l’ha costretta a risalire da una situazione di punteggio sfavorevole. Poi in semifinale, contro la slovena Lobnik, nessun problema e finale conquistata in scioltezza. Contro la tedesca Olek c’è stato da sudare: la vittoria è arrivata al golden score dopo un match tiratissimo, mettendo a segno un provvidenziale yuko col quale ha risolto una pratica mica semplice.

Piccola nota a margine: al mondiale non ha potuto prendere parte l’israeliana Inbar Lanir, argento a Parigi (battuta da Alice in finale), bloccata nel proprio paese per via dei noti fatti di guerra delle ultime settimane. Magari sarebbe stato più complicato prendere la medaglia d’oro, ma la storia non si fa con i se e con i ma.

Alice vuole tutto: “Dove non arrivo io ci pensa la fede”

Bellandi tornava alle competizioni proprio a Budapest, d’intesa con i suoi allenatori che ne hanno seguito passo dopo passo le fasi di ripartenza seguite all’oro di Parigi. Non ha partecipato a gare di preparazione, è voluta andare all in sul mondiale e alla fine ha avuto ragione.

“Mi sono presa un rischio, ma ha pagato. È nei momenti in cui le gambe e le braccia non reggono che più ti serve quel qualcosa che purtroppo non tutti hanno: quella è la fede, perché è il Signore che ti guida in quei momenti. Anche io non sapevo come avrei potuto farcela, ma sapevo che ce l’avrei fatta, il nostro Dio è buono quando ci parla nel cuore e ci dice come andranno le cose, la storia è scritta e noi lo sappiamo”.

Il judo si conferma molto “femminile”: tutte le 8 medaglie italiane arrivate in un mondiale le hanno portate le donne. E l’oro di Alice è destinato a non restare “solitario” ancora per molto.