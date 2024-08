Judo, Alice Bellandi oro e gesto cult: il bacio alla fidanzata sotto gli occhi di Giorgia Meloni e...Al Bano

Olimpiadi, sul web spopola il bacio di Alice alla compagna sotto gli occhi della Premier: poi il cantante di Cellino San Marco intona "Felicità" sul tatami della finale.

In un’intervista di qualche mese fa affermava sicura: “Chi vince l’oro a Parigi? Alice Bellandi”. E poi, alla domanda sul primo pensiero in caso di eventuale successo: “Per me stessa”. E giù le lacrime. In realtà la judoka bresciana subito dopo aver tenuto fede ai propositi della vigilia ha pensato alla fidanzata. Una corsa irrefrenabile verso quel tratto della tribunetta per baciare la partner e abbracciare le compagne di Nazionale, che hanno fatto un tifo sfegatato per lei. Il tutto sotto gli occhi di Giorgia Meloni, la Premier che oggi ha visitato Casa Italia e ha seguito diversi eventi con gli Azzurri protagonisti.

Judo, la Premier Giorgia Meloni alla finale di Alice Bellandi

Giornata intensa per la Premier, che prima di precipitarsi ad assistere alla finale del judo, categoria 78 kg, ha visto il primo set delle ragazze del volley contro l’Olanda. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il suo vicino di sedia alla South Paris Arena. Dopo il trasferimento all’Arena Champ-de-Mars alla compagnia si è aggiunto un altro personaggio celebre: Al Bano. Insieme hanno palpitato per Alice, che dopo aver avuto ragione in semifinale della portoghese Patricia Sampaio, ha piegato in finale l’israeliana Inbar Lanir. Oro, lacrime di gioia e bacio lesbico davanti alla premier e in diretta tv. Il tutto, nel giorno delle interminabili polemiche per l’ormai arcinota questione dell‘incontro di boxe tra Angela Carini e Imane Khelif.

Bellandi icona gay: social in tilt per il bacio davanti alla Premier

Chissà se Bellandi lo sa, ma in breve è diventata un’icona del movimento gay, oltre che una gloria dello sport tricolore. O meglio, più ancora di quanto non lo fosse già. Sui social le immagini del suo bacio appassionato alla fidanzata sono diventate immediatamente virali, insieme ai commenti entusiasti di numerosi utenti. Alice Bellandi campionessa sul tatami e anche sul fronte dei diritti civili, capace di compiere un gesto spontaneo e allo stesso tempo simbolico proprio davanti a una carica istituzionale così importante. Un bacio in mondovisione, una manifestazione d’amore e tenerezza dopo la prova di forza fornita qualche istante prima contro l’atleta israeliana, costatale la fuoriuscita di un po’ di sangue dal labbro.

Le lacrime di Alice dopo l’oro: e Al Bano canta “Felicità”

Se Meloni ha definito “straordinaria” l’impresa di Bellandi, la diretta interessata si è mostrata incredula, ancora incapace di realizzare quanto appena compiuto. Numero uno del ranking, argento mondiale, a quest’oro aveva sempre puntato con convinzione. Adesso è diventato realtà, dopo la rabbia e le polemiche dei giorni scorsi per quelle decisioni arbitrali controverse. “Non so neanche se sia vero” ha spiegato Alice tra le lacrime. “È un sogno che si avvera ed è troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci”. Un sogno accompagnato dalle note di “Felicità”, il tormentone cantato da Al Bano sul tatami a suggello dell’oro di Bellandi. Cosa chiedere di più?