Diretta live Olimpiadi Parigi 2024 1 agosto: Stano nel gruppo di testa della marcia, poi tocca a Palmisano

Ci sarà una partecipante decisamente particolare nei 100 metri femminile in programma venerdì con il primo turno. Le Isole Salomone infatti hanno deciso di schierare in partenza Sharon Firisua che però nella vita non ha mai corso lo sprint, anzi tutt’altro visto che a Tokyo ha concluso al 72esimo posto la maratona ma stavolta non è riuscita a qualificarsi. Una decisione che però ha creato molte discussioni e che terrà fuori dai giochi la 22enne Jovita Arunia, specialista di 100 e 200 metri, che non gareggerà a Parigi.