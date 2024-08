Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 1 agosto

Ci sono subito due gare con speranze di medaglie per l'Italia: la 20 km di marcia maschile e femminile

A Parigi si apre il programma dell’atletica e ci sono subito due gare con speranze di medaglie per l’Italia: la 20 km di marcia maschile e femminile. Nel corso della giornata c’è spazio per canottaggio, fioretto femminile, pallanuoto (Italia-Montenegro), volley femminile (Italia-Olanda) e per altri grandissime emozioni a cinque cerchi. L’obiettivo per gli Azzurri è centrare altri importanti traguardi.

00:00 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 00:36 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 01:12 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 01:48 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 02:24 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 03:00 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 03:36 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 04:12 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 07:30 Atletica 20km (M) Finale M 09:00 Basket 3×3 Cina-Australia Preliminari F 09:00 Beach Volley Wickler/Ehlers-Hodges/Schubert Gruppo C M 09:00 Golf Uomini 1. Giornata M 09:00 Pallamano Paesi Bassi-Brasile Gruppo B F 09:00 Pallavolo Turchia-Rep. Dom. Gruppo C F 09:20 Atletica 20km Marcia (F) Finale F 09:30 Basket 3×3 Germania-Canada Preliminari F 09:30 Canottaggio Singolo (F) Semifinali F 09:30 Tiro Sportivo Carabina 3 Posizioni 50m (M) Finale M 09:30 Tiro con l’arco M.Grande-O.Baatarkhuyag 1. Giornata M 09:40 Canottaggio Singolo (F) Semifinali F 09:43 Tiro con l’arco J.Enriquez-D.Zhangbyrbay 1. Giornata M 09:50 Canottaggio Singolo (M) Semifinali M 09:56 Tiro con l’arco J.Li-K.Andersen 1. Giornata F 10:00 Beach Volley Younousse/Tijan-Carrac./Nicola. Gruppo A M 10:00 Canottaggio Singolo (M) Semifinali M 10:00 Hockey su prato India-Belgio Gruppo B M 10:00 Judo P.Kuczera-T.Briceño 1. Giornata M 10:00 Judo M.Lobnik-L.Kuka 1. Giornata F 10:00 Tennistavolo S.Polcanova-M.Chen Quarti di finale F 10:05 Basket 3×3 Paesi Bassi-Serbia Preliminari M 10:08 Judo G.Batkhuyag-P.Paltchik 1. Giornata M 10:08 Judo H.Yoon-E.Reid 1. Giornata F 10:09 Tiro con l’arco B.Pitman-A.Ruiz 1. Giornata F 10:10 Canottaggio Otto (F) Ripescaggio F 10:16 Judo A.Diesse-D.Madzhidov 1. Giornata M 10:16 Judo Z.Cherotich-P.Sampaio 1. Giornata F 10:20 Canottaggio Otto (M) Ripescaggio M 10:22 Tiro con l’arco A.Yeremenko-B.Addis 2. Giornata M 10:24 Judo N.Sharkhan-T.Nikiforov 1. Giornata M 10:24 Judo M.Branser-M.de Villiers 1. Giornata F 10:30 Canottaggio Due di Coppia (F) Finale B F 10:30 Hockey su prato Nuova Zelanda-Australia Gruppo B M 10:30 Pallanuoto Grecia-Stati Uniti Gruppo A M 10:32 Judo D.Kostoev-L.Gonçalves 1. Giornata M 10:32 Judo V.Chala-K.Otgonbayar 1. Giornata F 10:35 Basket 3×3 Cina-Lettonia Preliminari M 10:35 Tiro con l’arco V.Chenier-R.Octavia 2. Giornata F 10:40 Judo Z.Kumrić-G.Pirelli 1. Giornata M 10:40 Judo B.Pacut-Kloczko-A.Niragira 1. Giornata F 10:42 Canottaggio Due di Coppia (M) Finale B M 10:48 Judo A.Fara-A.Wolf 1. Giornata M 10:48 Judo A.Bellandi-M.Aguiar Ottavi di finale F 10:48 Tiro con l’arco B.Ellison-A.Yildirmis 1. Giornata M 10:54 Canottaggio Quattro senza (F) Finale B F 11:00 Beach Volley Fernández/Soria-Abdelh./Elghob. Gruppo A F 11:00 Nuoto 200m Dorso (F) Preliminare F 11:00 Pallacanestro Giappone-Germania Gruppo C F 11:00 Pallamano Corea del Sud-Svezia Gruppo A F 11:00 Pugilato Y.Wu-N.Zareen Ottavi di finale F 11:00 Equitazione Salto Ostacoli a Squadre Qualificazioni MX 11:00 Tennistavolo W.Jang-H.Calderano Quarti di finale M 11:01 Tiro con l’arco P.Jadhav-W.Kao 1. Giornata M 11:04 Judo D.Eich-A.Khankan 1. Giornata M 11:04 Nuoto 200m Dorso (F) Preliminare F 11:06 Canottaggio Quattro Senza (M) Finale B M 11:08 Nuoto 200m Dorso (F) Preliminare F 11:12 Judo Z.Veg-A.Kukolj 1. Giornata M 11:13 Nuoto 200m Dorso (F) Preliminare F 11:14 Tiro con l’arco V.Marchenko-T.Li 1. Giornata F 11:16 Pugilato S.Bobokulova-C.Raksat Ottavi di finale F 11:18 Canottaggio Due di Coppia (F) Finale F 11:18 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:20 Nuoto 200m Dorso (F) Preliminare F 11:21 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:24 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:25 Nuoto 200m Dorso (F) Preliminare F 11:26 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:27 Tiro con l’arco J.Mucino-Fernan-A.Valencia 1. Giornata F 11:28 Judo R.Takayama-I.Kurbanbaeva Ottavi di finale F 11:29 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:30 Canottaggio Due di Coppia (M) Finale M 11:32 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:32 Pugilato M.Suraci-I.Valencia Ottavi di finale F 11:34 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:37 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:40 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:40 Tiro con l’arco A.Yeremenko-B.Addis 2. Giornata M 11:42 Nuoto 50m Stile Libero (M) Preliminare M 11:47 Nuoto 200m Misti (M) Preliminare M 11:48 Pugilato B.Sürmeneli-A.Rygielska Ottavi di finale F 11:50 Canottaggio Quattro senza (F) Finale F 11:50 Scherma Italia-Egitto Quarti di finale F 11:50 Scherma Polonia-Giappone Quarti di finale F 11:50 Scherma Francia-Canada Quarti di finale F 11:50 Scherma Cina-Stati Uniti Quarti di finale F 11:52 Nuoto 200m Misti (M) Preliminare M 11:53 Tiro con l’arco V.Chenier-R.Octavia 2. Giornata F 11:56 Nuoto 200m Misti (M) Preliminare M 12:00 Beach Volley Alayo/Díaz-Abicha/Elgraoui Gruppo D M 12:00 Nuoto 200m Misti (M) Preliminare M 12:00 Tennistavolo Y.Shin-M.Hirano Quarti di finale F 12:00 Tiro Sportivo Carabina 3 Posizioni 50m (F) Qualificazioni F 12:04 Pugilato B.Mbabi-J.Suwannapheng Ottavi di finale F 12:05 Nuoto 4×200m Stile Libero (F) Preliminare F 12:05 Pallanuoto Serbia-Spagna Gruppo B M 12:06 Tiro con l’arco F.Unruh-Y.Tolba 1. Giornata M 12:10 Canottaggio Quattro Senza (M) Finale M 12:15 Vela Classe Laser (M) Gara M 12:16 Nuoto 4×200m Stile Libero (F) Preliminare F 12:17 Nuoto 200m Misti (M) Preliminare M 12:19 Tiro con l’arco T.Furukawa-J.Nakanishi 1. Giornata M 12:20 Pugilato I.Khelif-A.Carini Ottavi di finale F 12:22 Nuoto 200m Misti (M) Preliminare M 12:30 Basket 3×3 Azerbaigian-Francia Preliminari F 12:32 Tiro con l’arco C.-Y.Lei-Rendon 1. Giornata F 12:36 Pugilato S.Petrova-Y.Chang Quarti di finale F 12:45 Hockey su prato Francia-Regno Unito Gruppo A M 12:45 Tiro con l’arco F.Sylla-C.Kaufhold 1. Giornata F 12:52 Pugilato W.Sanford-R.Abdullaev Quarti di finale M 12:58 Tiro con l’arco A.Yeremenko-B.Addis 2. Giornata M 13:00 Basket 3×3 Stati Uniti-Australia Preliminari F 13:00 Pallavolo Brasile-Giappone Gruppo B F 13:08 Pugilato V.Schelstraete-E.Reyes Quarti di finale M 13:11 Tiro con l’arco V.Chenier-R.Octavia 2. Giornata F 13:11 Vela Classe Laser (M) Gara M 13:15 Hockey su prato Argentina-Irlanda Gruppo B M 13:25 Basket 3×3 Polonia-Lituania Preliminari M 13:30 Pallacanestro Australia-Canada Gruppo B F 13:40 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 F 13:40 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 F 14:00 Pallamano Spagna-Ungheria Gruppo B F 14:05 Basket 3×3 Francia-Paesi Bassi Preliminari M 14:43 Vela Classe 49er (M) Gara Finale M 14:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 14:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 15:00 Beach Volley Stein/Wanderley-Partain/Benesh Gruppo D M 15:00 Pallanuoto Francia-Australia Gruppo B M 15:00 Tennistavolo F.Lebrun-Y.Lin Quarti di finale M 15:03 Vela Classe 49er (M) Classifica Generale M 15:03 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 15:30 Pugilato N.Kyzaibay-C.Barbosa De Al Ottavi di finale F 15:30 Canoa K-Slalom Singolo (M) Semifinali M 15:30 Tiro con l’arco S.Wijler-R.Dror 1. Giornata M 15:35 Vela Classe Laser Radial (F) Gara F 15:43 Tiro con l’arco C.Rojas-B.Tumer 1. Giornata M 15:43 Vela 49er FX (F) Gara Finale F 15:46 Pugilato B.Çakıroğlu-F.Herrera Ottavi di finale F 15:53 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 15:56 Tiro con l’arco C.Lopez-L.Paeglis 1. Giornata F 16:00 Beach Volley A.d.Solar/Clanc-Bansley/Bukovec Gruppo B F 16:00 Pallamano Angola-Francia Gruppo B F 16:00 Scherma N.N.-N.N. 7. Posizione F 16:00 Scherma N.N.-N.N. 5. Posizione F 16:00 Tennistavolo Y.Sun-I.Cheng Quarti di finale F 16:02 Pugilato P.Kaivo-Oja-J.Lozano Ottavi di finale F 16:03 Vela 49er FX (F) Classifica Generale F 16:03 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 16:09 Tiro con l’arco Y.Chiu-S.Noda 1. Giornata F 16:18 Pugilato A.Hamori-M.Williamson Ottavi di finale F 16:22 Tiro con l’arco A.Yeremenko-B.Addis 2. Giornata M 16:31 Vela Classe Laser Radial (F) Gara F 16:34 Pugilato B.Dos Santos-N.Chen Ottavi di finale F 16:35 Pallanuoto Italia-Montenegro Gruppo A M 16:35 Tiro con l’arco V.Chenier-R.Octavia 2. Giornata F 16:48 Tiro con l’arco S.Arcila-P.Klein 1. Giornata M 16:50 Pugilato N.Khamidova-M.McCane Ottavi di finale F 16:53 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 17:00 Beach Volley Åhman/Hellvig-Nicolai/Cottaf. Gruppo A M 17:00 Hockey su prato Stati Uniti-Regno Unito Gruppo B F 17:00 Pallavolo Italia-Paesi Bassi Gruppo C F 17:00 Tennistavolo T.Harimoto-Z.Fan Quarti di finale M 17:01 Tiro con l’arco Q.Le-D.Olaru 1. Giornata M 17:03 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 17:06 Pugilato W.Bertal-C.Pang Quarti di finale F 17:14 Tiro con l’arco H.Jeon-P.Healey 1. Giornata F 17:15 Pallacanestro Francia-Nigeria Gruppo B F 17:18 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 17:22 Pugilato H.Akbas-E.Munguntsetseg Quarti di finale F 17:27 Tiro con l’arco C.Schwarz-A.Vazquez 1. Giornata F 17:28 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 17:30 Hockey su prato Spagna-Sudafrica Gruppo B F 17:30 Canoa K-Slalom Singolo (M) Finale M 17:38 Judo N.N.-N.N. Finale M 17:38 Pugilato R.Kovacs-S.Oumiha Quarti di finale M 17:40 Tiro con l’arco A.Yeremenko-B.Addis 2. Giornata M 17:43 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 17:49 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 17:53 Tiro con l’arco V.Chenier-R.Octavia 2. Giornata F 17:53 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 17:54 Pugilato A.Oralbay-L.Alfonso Quarti di finale M 17:59 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 18:00 Basket 3×3 Cina-Spagna Preliminari F 18:03 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 18:06 Tiro con l’arco A.Wise-Z.Li 1. Giornata M 18:09 Judo N.N.-N.N. Finale F 18:15 Ginnastica Concorso (F) Finale F 18:19 Tiro con l’arco A.Yeremenko-B.Addis 1. Giornata M 18:30 Basket 3×3 Germania-Azerbaigian Preliminari F 18:32 Tiro con l’arco S.Lim-A.Rivera 1. Giornata F 18:45 Tiro con l’arco V.Chenier-R.Octavia 1. Giornata F 18:53 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 18:58 Tiro con l’arco A.Yeremenko-B.Addis 2. Giornata M 19:00 Pallamano Germania-Danimarca Gruppo A F 19:00 Surf Surf (M) Quarti di finale M 19:03 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 19:05 Basket 3×3 Lituania-Stati Uniti Preliminari M 19:10 Scherma N.N.-N.N. 3. Posizione F 19:11 Tiro con l’arco V.Chenier-R.Octavia 2. Giornata F 19:30 Pallanuoto Romania-Croazia Gruppo A M 19:35 Basket 3×3 Cina-Polonia Preliminari M 19:36 Surf Surf (M) Quarti di finale M 19:45 Hockey su prato Giappone-Francia Gruppo A F 19:53 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 20:00 Beach Volley Eduar./Patrícia-Meneg./Gottardi Gruppo A F 20:00 Ciclismo Uomini Quarti di finale M 20:00 Pugilato W.Lkhadiri-D.Moorehouse Ottavi di finale F 20:00 Tennistavolo S.Pyon-H.Hayata Quarti di finale F 20:03 Vela Windsurf (F) Qualificazione Classifica F 20:05 Ciclismo Uomini Quarti di finale M 20:10 Ciclismo Uomini Quarti di finale M 20:12 Surf Surf (M) Quarti di finale M 20:15 Hockey su prato Argentina-Australia Gruppo B F 20:16 Pugilato A.Villegas-R.Boualam Ottavi di finale F 20:20 Ciclismo Donne Quarti di finale F 20:25 Ciclismo Donne Quarti di finale F 20:30 Ciclismo Donne Quarti di finale F 20:30 Nuoto 200m Farfalla (F) Finale F 20:30 Scherma N.N.-N.N. Finale F 20:32 Pugilato O.Derieuw-I.Moreira Ottavi di finale F 20:37 Nuoto 200m Dorso (M) Finale M 20:47 Nuoto 50m Stile Libero (M) Semifinali M 20:48 Pugilato A.Dos Santos-L.Yang Ottavi di finale F 20:48 Surf Surf (M) Quarti di finale M 20:52 Nuoto 50m Stile Libero (M) Semifinali M 20:53 Vela Windsurf (M) Qualificazione Classifica M 21:00 Beach Volley Bryl/Losiak-Lyneel/Bassere. Gruppo C M 21:00 Pallacanestro Belgio-Stati Uniti Gruppo C F 21:00 Pallamano Slovenia-Norvegia Gruppo A F 21:00 Pallavolo Francia-Cina Gruppo A F 21:00 Tennistavolo T.Möregår-O.Assar Quarti di finale M 21:04 Nuoto 200m Rana (F) Finale F 21:04 Pugilato A.Im-Y.Arias Quarti di finale F 21:05 Pallanuoto Ungheria-Giappone Gruppo B M 21:14 Nuoto 200m Dorso (F) Semifinali F 21:20 Pugilato E.Alvarez Borge-B.Sinsiri Quarti di finale M 21:21 Nuoto 200m Dorso (F) Semifinali F 21:24 Surf Surf (F) Quarti di finale F 21:30 Basket 3×3 Stati Uniti-Spagna Preliminari F 21:36 Pugilato L.Guruli-B.Mukhammedsaby Quarti di finale M 21:38 Nuoto 200m Misti (M) Semifinali M 21:45 Nuoto 200m Misti (M) Semifinali M 21:49 Nuoto 4×200m Stile Libero (F) Finale F 21:52 Pugilato L.Mullojonov-K.Machado Quarti di finale M 22:00 Basket 3×3 Canada-Francia Preliminari F 22:00 Beach Volley Nuss/Kloth-Xue/Xia Gruppo B F 22:00 Surf Surf (F) Quarti di finale F 22:05 Ciclismo Uomini Ripescaggio M 22:08 Pugilato J.Marley-D.Boltaev Quarti di finale M 22:15 Ciclismo Donne Ripescaggio F 22:35 Basket 3×3 Serbia-Francia Preliminari M 22:36 Surf Surf (F) Quarti di finale F 23:05 Basket 3×3 Lettonia-Stati Uniti Preliminari M 23:48 Surf Surf (M) Semifinali M 23:48 Surf Surf (F) Quarti di finale F unknown Tennis N. Djokovic-S. Tsitsipas Quarti di finale M unknown Tennis T. Paul-C. Alcaraz Quarti di finale M unknown Tennis C. Ruud-F. Auger-Al. Quarti di finale M unknown Tennis A. Zverev-L. Musetti Quarti di finale M unknown Tennis Fritz/Paul-Evans/Murray Quarti di finale M unknown Tennis Krajicek/Ram-Machac/Pavla. Semifinali M unknown Tennis I. Świątek-Q. Zheng Semifinali F unknown Tennis Muchova/Noskova-Hsieh/Tsao Quarti di finale F unknown Tennis Errani/Paolini-Boulter/Watson Quarti di finale F unknown Tennis Andreev./Shnai.-Krejci./Siniak. Quarti di finale F unknown Tennis Sorribes/Bucsa-Kichen./Kichen. Quarti di finale F unknown Tennis Schuurs/Koolhof-Wang/Zhang Semifinali MX unknown Tennis Siniako./Machac-Dabrow./Auger Semifinali MX

Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie