Fioretto, Arianna Errigo eliminata e furiosa con l'arbitro: anche Favaretto fuori all'ultima stoccata col Var

La portabandiera azzurra beffata sul 14 pari: aveva già esultato per il punto a favore contro la statunitense Scruggs, proprio come Martina contro la canadese Harvey.

Si è chiusa tra i veleni la corsa di Arianno Errigo nella prova individuale di fioretto femminile. La numero 1 del ranking, portabandiera azzurra nella cerimonia d’apertura in tandem con Gimbo Tamberi, è uscita ai quarti di finale, battuta all’ultima stoccata dalla statunitense Lauren Scruggs. Sorte condivisa con Martina Favaretto, eliminata pochi secondi dopo dalla canadese Eleanor Harvey sempre all’ultima stoccata e sempre con lo stesso codazzo polemico: per entrambe, infatti, l’uscita di scena è stata decisa dal Var.

Arianna Errigo e Martina Favaretto fuori in fotocopia

Sia Arianna sia Martina, infatti, avevano esultato dopo l’ultimo colpo, convinte di aver piazzato la stoccata decisiva. Sarebbe stato un vero e proprio miracolo sportivo per Errigo, sotto anche di cinque colpi a un certo punto del match contro Scruggs e capace di rimontare dall’11-14 al 14 pari. Il giallo all’ultimo assalto. Sia lei sia Scruggs hanno festeggiato la vittoria, convinte di aver piazzato il punto decisivo. Dopo alcuni interminabili attimi di attesa, il giudice ha emesso il proprio verdetto: punto assegnato all’americana. Apriti cielo. È esplosa la rabbia dell’azzurra.

L’esultanza in simultanea, poi il giudizio del Var

Ironia della sorte, qualche istante più tardi anche Favaretto e Harvey hanno esultato in simultanea dopo l’ultimo assalto sul punteggio di 14 pari. Unica differenza con l’incontro di Errigo: Martina era stata a lungo in vantaggio contro la canadese, a un certo punto quasi padrona della situazione. Anche nel caso di Favaretto, il giudice del match si è preso alcuni secondi per decidere e ha consultato il video. Poi ha optato per una precedenza nell’attacco in favore di Harvey. Insomma, doppia eliminazione per le due atlete azzurre, con la sola Alice Volpi in semifinale.

Sconfitta all’ultima stoccata, rabbia Errigo con l’arbitro

Errigo ha platealmente contestato la decisione del direttore di gara e ha proseguito nelle sue vibranti proteste anche dopo aver salutato – molto freddamente – la statunitense. Proteste e urlacci che sono proseguiti fin sopra alla sede della direzione, con la portabandiera azzurra inviperita. Meno polemica Martina Favaretto, che al termine dell’incontro si è concessa ai microfoni della Rai recriminando soprattutto con se stessa: “Non ero al top, avevo anche dei crampi, spiace però perché ero in vantaggio e non sono stata in grado di controllare”.

Eliminata Arianna Errigo, è bufera anche sui social

Nessuna intervista, invece, per Errigo, impegnata proprio in quel frangente nelle sue proteste per la decisione dell’arbitro. Un atteggiamento che è stato immediatamente colto dal popolo del web. “Errigo non è andata alle interviste perché impegnata a picchiare l’arbitro”, il commento (amaramente) ironico di un utente su X. “Io non ne capisco niente, ma per me ha ragione Errigo”, un altro commento. “Non credo che riuscirò a riprendermi facilmente da questa eliminazione di Arianna”, l’ammissione di un altro tifoso.

Errigo: “L’ultima stoccata era mia, ho commesso un errore”

Poi però, dopo le proteste, Arianna si è avvicinata alla postazione Rai e ha detto la sua sulla contestata decisione che le ha negato la possibilità di accedere in semifinale. “L’ultima stoccata era mia ma il mio sport è così”, ha spiegato Errigo. “Ho sbagliato io a farla arrivare a 14 perché poi certe cose possono succedere. Vivere la mia quarta Olimpiade da mamma è un’emozione unica, ovvio che non sia il risultato sperato. Ma c’è ancora la prova a squadre”.