Pechino 2022: Russia oro nella staffetta femminile del fondo

12-02-2022 10:24

Le atlete della Russia, o meglio, del Comitato Olimpico Russo, hanno vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×5 km femminile del fondo dei Giochi di Pechino 2022 con le prime due frazioni in tecnica classica e le altre due a tecnica libera. Dopo un grande duello con la sorprendente Germania nelle prime tre frazioni, Veronika Stepanova ha staccato Sofie Krehl negli ultimi due chilometri andando a prendersi il trionfo, mentre le tedesche hanno dovuto accontentarsi dell’argento, staccate di poco più di 18 secondi.

Volata a due per il bronzo vinto dalla Svezia, che è arrivata a un paio di secondi dalla Germania e che con Jonna Sundling, campionessa olimpica della sprint, che ha avuto la meglio sulla finlandese Krista Parmakoski. Quinta la Norvegia superfavorita, attardata da una caduta di Tiril Udnes Weng in prima frazione. Onorevole ottavo posto a oltre 3 minuti e mezzo per le azzurre Anna Comarella, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Lucia Scardoni.

OMNISPORT