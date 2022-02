Pechino 2022, vento di nuovo protagonista: rinviato il team event

19-02-2022 08:38

Previsto nelle scorse ore, il tanto temuto peggioramento delle condizioni meteo in Cina purtroppo è arrivato e ha inciso in maniera non indifferente sul programma olimpico.

La 50 chilometri di fondo, proprio per le condizioni avverse, è stata accorciata di 20km, mentre per il team eventi a Yanqing non c’è stato nulla da fare.

Dopo aver fatto slittare la partenza, la giuria ha infatti deciso che la gara in programma nella notte italiana sulla pista Rainbow non si sarebbe disputata.

CIO e FIS si sono quindi subiti messi all’opera e hanno concordato sullo spostamento della competizione a domani, giornata in cui si spera che il maltempo possa concedere una tregua.

La gara dunque, meteo permettendo, andrà in scena alle 2 italiane del 20 febbraio, ultimo giorno di un’Olimpiade che tutti si augurano possa concludersi nella maniera più regolare possibile.

