Pedro: “Felice di essere alla Lazio”

Pedro a Marca: “Nessun rancore con la Roma, ma è stato molto complicato”

04-04-2023 21:02

L’attaccante della Lazio, Pedro, ex giocatore, tra le altre anche del Barcellona, ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, ha commentato il suo passato alla Roma e del successivo passaggio in biancazzurro al club di Claudio Lotito.

A tagliare Pedro dalla Roma, nell’estate del 2021, è stato l’arrivo in giallorosso di José Mourinho. L’attuale esterno della Lazio ha cosi commentato: “È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato, non sapevo nulla di questa faccenda. Tutti sanno cosa è successo. Non c’è rancore”. Conclude poi tranquillamente l’ex giocatore della Nazionale Spagnola: “La Roma ha preso la sua decisione e sono felice di essere approdato alla Lazio”.