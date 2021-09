Pelè rassicura tutti sulle sue condizioni: “Solo controlli di routine”

Nulla di preoccupante. Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti più semplicemente come Pelè, aveva fatto temere che ci fosse qualcosa di grave dietro i suoi continui viaggi in ospedale.

L’ex stella del calcio brasiliano invece, 81 anni il prossimo 23 ottobre, sta benissimo e, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto rassicurare tutti spiegando il motivo delle sue recenti visite mediche.

“Ciao gente, non sono svenuto e sto molto bene di salute. Sono andato a fare i miei esami di routine che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia. Ma avvisate che domenica prossima non gioco!” ha scritto con fare scherzoso Pelè sul proprio account social ufficiale.

OMNISPORT | 01-09-2021 20:01