Pelé, spunta la sorpresa nel testamento: il gesto d'amore di O Rei

Il tre volte campione del mondo avrebbe affermato per iscritto di essere padre di Maria do Socorro Azevedo

04-03-2023 17:05

Colpo di scena nel testamento della leggenda del Brasile Pelé. Secondo quanto riportano i giornali brasiliani, Edson Arantes Do Nascimento avrebbe inserito tra i possibili eredi anche Maria do Socorro Azevedo, una donna che da tempo sosteneva di essere una figlia non riconosciuta del fuoriclasse del calcio.



Stampa Brasile: Pelé ha ammesso di avere un’altra figlia

Secondo il quotidiano Folha de Sao Paulo, Pelé ha indicato nel testamento Maria do Socorro Azevedo, per la quale lo scorso settembre Pelè si era visto citare dal tribunale per sottoporsi a un test di paternità, poi mai avvenuto a causa dei problemi di salute dell’ex verdeoro, scomparso a dicembre.

Il test del Dna potrebbe ora essere eseguito sui suoi figli, secondo quanto riporta il giornale brasiliano. La Azevedo andrebbe così ad aggiungersi alla vedova Marcia Aoki e agli altri sei figli e ai due nipoti di O Rei.

Pelé, un patrimonio da 15 milioni di dollari

La fortuna di Pelé è stimata intorno ai 15 milioni di dollari, di cui il 30% andrà alla vedova Marcia, compresa la casa di Garuja. Il resto sarà suddiviso dai sei figli e ai due nipoti, i figli di Sandra, morta di cancro nel 2006. Ed ora parte del patrimonio potrebbe andare a Maria do Socorro Azevedo.

Pelé: una carriera leggendaria

Pelé è morto il 29 dicembre all’età di 82 anni. La sua carriera è legata indissolubilmente al Santos, con cui ha vinto undici titoli nazionali e cinque internazionali, e alla Nazionale brasiliana, con cui ha conquistato tre Mondiali, Svezia ‘58, Cile ‘62 e Messico ‘70, unico giocatore nella storia a farcela.

O Rei, che ha segnato oltre mille reti in carriera, ha concluso la sua carriera nei New York Cosmos, nel campionato di calcio statunitense.