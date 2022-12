30-12-2022 09:10

Il Brasile piange il suo campione. La scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelè, ha devastato l’intero Paese. Proclamati tre giorni di lutto nazionale.

“Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento”, le parole nel decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in Brasile e firmato dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro che sta per lasciare i poteri al suo successore Luiz Inacio Lula da Silva.

Saranno tre i giorni di lutto nazionale per celebrare al meglio colui che ha portato il nome del Brasile in tutto il mondo. “Ha lasciato una certezza: non c’è mai stato un numero 10 come lui”, ha twittato il presidente appena eletto del Brasile, ovvero Luiz Inacio Lula da Silva.

Addio Pelè, i funerali nella giornata del 3 gennaio

La veglia funebre è stata programmata per lunedì 2 gennaio mentre i funerali si svolgeranno il giorno seguente, ovviamente nella città di Santos, dove Pelè ha mostrato tutto il suo enorme talento calcistico.

Scelto anche il luogo dove verrà sepolta la salma di Pelè, ovvero al nono piano del cimitero verticale nel municipio di Santos. Il media O’ Globo ha svelato che, al momento dell’acquisto del loculo, aveva scelto il nono piano in onore del padre che, appunto, giocava con la maglia numero 9.

Ai funerali attesa una folla oceanica per l’ultimo saluto a Pelè

I media brasiliani fanno sapere che è attesa una folla oceanica ai fumerali del fuoriclasse brasiliano in programma il 3 gennaio. Pelè era l’idolo della gente, colui che non ha dimenticato le sue radici neanche quando è diventato il più grande giocatore al mondo.

Il Brasile vuole dare l‘ultimo saluto al suo campione nella maniera più calorosa possibile. La città di Santos si prepara ad accogliere tutti coloro che l’hanno ammirato, amato e sostenuto in tutta la sua vita.