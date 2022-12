28-12-2022 08:49

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Da ormai una settimana non si muove dall’ospedale Albert Einstein, dove è ricoverato suo padre Pelè: Kely Cristina do Nascimento ha lasciato ogni impegno per seguire passo passo la Perla Nera nella sua battaglia più difficile contro il tumore al colon contratto oltre un anno fa. La figlia di ‘O Rey approfitta del suo tempo libero all’ospedale per aggiornare i suoi social network e oggi ha pubblicato una vecchia foto della sua famiglia durante una festa di gala presso l’Istituto Pelé Pequeno Príncipe, una struttura focalizzata sullo sviluppo della ricerca nella medicina pediatrica.

Pelè, la figlia posta vecchia foto con ‘O Rey in splendida forma

Nella foto si vede quasi tutta la famiglia di Pelè assieme all’ex fuoriclasse brasiliano che appare in splendida forma e si legge: “Il tempo vola… I momenti felici sono eterni”.

Nella foto sono presenti anche due delle sorelle di Kely: Jennifer, anche lei figlia del primo matrimonio del Re, e Flávia, figlia di una relazione casuale con l’ex giocatore. Jennifer è l’unica tra gli eredi di Pelé che non ha ancora fatto visita al padre in ospedale.

Pelè è ricoverato da un mese in ospedale

Pelé è stato ricoverato in ospedale il 29 novembre per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico, a cui si sottopone da settembre 2021, quando ha scoperto un tumore al colon. Durante il ricovero, a Pelé è stata diagnosticata anche un’infezione respiratoria. Secondo due delle sue figlie, Kely e Flávia Arantes do Nascimento, raccontate in un’intervista a TV Globo, l’ex giocatore ha contratto il Covid-19 settimane prima di essere ricoverato in ospedale.

Pelè, l’infezione respiratoria migliora

L’ultimo bollettino dell’ospedale, diffuso lunedì, afferma che l’ex giocatore “continua a mostrare un miglioramento delle sue condizioni cliniche, in particolare l’infezione respiratoria”. Tuttavia, sottolinea che non è prevista alcuna dimissione ospedaliera. Il bollettino precisa inoltre che Pelé rimane in “una sala comune, cosciente e con segni vitali stabili”