26-12-2022 09:34

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Tutti insieme, a pregare e a far sentire la propria vicinanza al papà malato. I figli di Pelè e i familiari più stretti hanno passato il Natale all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove l’82enne icona mondiale del calcio si trova dalla fine di novembre. Secondo quanto riferito dai medici a inizio settimana, il cancro contro cui il giocatore sta lottando da tempo sarebbe avanzato e il tre volte vincitore della Coppa del Mondo sarebbe sottoposto a “cure importanti” legate a “disfunzioni renali e cardiache”.

Pelè, l’ospedale non fornisce più bollettini medici

Quello di qualche giorno fa è stato l’ultimo aggiornamento sulle condizioni della Perla Nera. Da allora non sono stati resi noti altri bollettini medici e non è stato menzionato alcun dettaglio sulla recente infezione respiratoria di Pelé, che è stata aggravata dal Covid-19.

Pelè, la figlia ringrazia medici e infermieri

Le sole notizie arrivano dal profilo instagram di Kely Nascimento, la figlia di Pelè, che ha scritto: “Abbiamo sempre molto di cui essere grati, anche trascorrendo il Natale in ospedale siamo consapevoli del privilegio in cui consiste l’essere in un ospedale come l’Einstein. Vedere nostro padre curato da questi professionisti, super competenti ed estremamente affettuosi. Non passa momento in cui dimentichiamo questo privilegio.

Anche nella tristezza, dobbiamo solo essere grati. Grazie per essere insieme, grazie per tutto il vostro amore, grazie per essere qui con lui ora. Buon Natale. Tanta salute, tanto amore, tanta gioia, tante risate e tanta passione, oggi e sempre, per tutti voi. Ancora una notte insieme a lui”.

Pelè, la chemioterapia non sta dando risultati

Il quotidiano Folha de S.Paulo aveva riferito lo scorso fine settimana che la chemioterapia a cui il calciatore era stato sottoposto per il tumore al colon non aveva funzionato e che i medici avevano deciso di sottoporlo a cure palliative.