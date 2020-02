Pelè sta male, il drammatico appello del figlio

Il mondo del calcio trattiene il fiato per la salute di Pelè. A poco meno di nove mesi dall’ottantesimo compleanno, infatti, la leggenda brasiliana verserebbe in gravi condizioni fisiche, ma soprattutto psicologiche, al punto di “non avere la forza di uscire di casa”.

A svelare la drammatica situazione proprio attraverso queste parole è stato il figlio di ‘O Rey’, Edinho, nel corso di un’intervista a GloboEsporte.com.

“Mio padre è in imbarazzo, non vuole uscire in strada, farsi vedere, praticamente non lascia mai la casa” ha dichiarato Edinho, che proprio come il padre ha militato nel Santos, ma ricoprendo il ruolo di portiere tra il 1994 e il 1998. Dopo aver lasciato l’attività, Edinho è stato allenatore dei portieri del Peixe e anche tecnico in seconda, tra il 2007 e il 2015, dopo essere finito sulla prime pagine dei giornali nel 2005 a causa dell’arresto subito a San Paolo per un coinvolgimento in un traffico di droga. Rilasciato nel 2006, nel 2014 arrivò una condanna a 33 anni di carcere da un tribunale brasiliano con l’accusa di riciclaggio di soldi provenienti dal narcotraffico.

Alla base delle difficoltà di Pelè le conseguenze dell’operazione all’anca subita nel 2012 a New York, che sta privando il tre volte campione del mondo della propria mobilità. A Pelè fu messa una protesi, ma ora si rende evidentemente necessario un nuovo intervento viste le difficoltà dell’ex fuoriclasse brasiliano nel muoversi e nel camminare.

Del resto nell’ultima uscita pubblica Pelè era apparso su una sedia a rotelle. Edinho aggiunge particolari: “Il problema di mobilità finisce per provocare una certa depressione. Lui è sempre stato una figura così imponente, e oggi non può più camminare correttamente. Non può camminare normalmente, ma solo con il girello”.

Il peggio sembra però passato: “Per il resto va bene, a parte i problemi dovuti all’età – ha concluso Edinho – È persino migliorato un po’ rispetto all’uscita più recente, ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo motivo, ha perso la voglia di uscire di casa”.

Pelè combatte da ormai diversi anni con vari problemi di salute. Nel novembre 2014 venne ricoverato a causa di calcoli renali presenti nell’uretra e nella vescica e a causa di un’infezione urinaria, mentre nel maggio e nel luglio seguenti il brasiliano subì una doppia operazione alla prostata all’ospedale Albert Einstein di San Paolo.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 19:58