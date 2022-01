Pelicans, si allontana il rientro di Zion Williamson

05-01-2022 22:36

Non è sintomo di un prossimo ritorno in campo l’ultimo aggiornamento arrivato su Zion Williamson.

Il centro ex Duke infatti, ancora ai box per i problemi al piede operato in estate, si trasferirà a Portland per continuare la propria riabilitazione, una scelta questa che indica come la sua piena guarigione sia ancora un traguardo lontano.

“Dal nostro ultimo aggiornamento del 16 dicembre, rispetto ai suoi ultimi esami, la nostra equipe medica ha deciso di limitare la sua riabilitazione ad attività che riducano il peso sul piede. Continueremo su questa strada” ha affermato il vicepresidente della franchigia David Griffin.

“Abbiamo anche concordato che per mettere Zion nelle migliori condizioni possibili per il successo, continuerà la sua riabilitazione lontano dalla squadra per il momento, in modo che possa concentrarsi sul compito da svolgere”.

Chiara e inevitabile anche la delusione da parte del giocatore che spera presto di riunirsi ai compagni.

“Come si può immaginare, è stato un processo molto difficile per me. So che c’è del lavoro da fare per il mio recupero prima di poter tornare in campo sano e continuerò a prendermi il tempo necessario per poter tornare in campo con la mia squadra e portare onore ai tifosi dei Pelicans e la città di New Orleans ai massimi livelli” ha detto Williamson.

“Il basket è tutto per me e sono grato all’organizzazione Pelicans e a tutti coloro che mi hanno circondato di amore e sostegno durante questo viaggio: la mia famiglia, gli amici, i compagni di squadra, gli allenatori, la mia squadra, i miei fan e tutti coloro che mi hanno supportato e incoraggiato me quando ne avevo più bisogno”.

OMNISPORT