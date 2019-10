Pellegatti elogia il Joker del Milan, i tifosi in rivolta

L’attesa per il primo Milan di Pioli è grande. Si parla già di grandi novità di formazione e la prima sorpresa dovrebbe essere la panchina per Piatek, con Leao schierato prima punta. Il neo-allenatore rossonero sembra poi orientato a rilanciare Biglia ai danni di Bennacer ma gli ultimi rumours parlano di un Chalanoglou che sarebbe ancora titolare, anche se in un ruolo diverso.

IL DATO – Ne parla Carlo Pellegatti sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel stuzzica i tifosi parlando del trequartista turco, che ha il soprannome di “Cialda croccante” e fa notare come sia sempre stato insostituibile per tutti i tecnici rossoneri, a prescindere dal modulo.

IL JOKER – Pellegatti osserva: “Gattuso l’ha sempre messo, Giampaolo pure, Pioli sembra orientato a schierarlo dal 1′: vuol dire che Chalanoglou è Joker, nessuno rinuncia a lui. Gli allenatori non ci rinunciano, più aumentano i dubbi su questo giocatore che non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità lui gioca sempre”.

IL RUOLO – Il giornalista aggiunge: “E’ un dato che fa pensare, si vede che questo giocatore, generoso, di quantità e qualità, soddisfa le esigenze degli allenatori. Secondo Pioli è terzo a sinistra in attacco, secondo altri è mezzala”.

LE REAZIONI – Sul web scoppia l’insofferenza dei tifosi del Milan: “Chalanoglu è scarso. Fine. Forza Carlo, forza Milan” o anche: “Ma che potenziali qualità Carlo. È scarso. Non azzecca una scelta, sintomo di scarsa intelligenza”.

LA RABBIA – E’ un coro di no sui social: “Basta Calhanoglu! È una tragedia! Cosa abbiamo fatto di male?” o anche: “Se gioca il turco io ci rinuncio .. Sembra che c’è lo fanno apposta! È come un agonia che non finisce mai”.

BOCCIATO – Il turco è stato bocciato senza se e senza ma: “Son più le partite in cui Calhanoglu fa cagare di quelle in cui è sufficiente. Mentre quelle davvero ottime si contano sulle dita di una mano. Anche io ci credevo, ma siamo alla terza stagione” o anche: “Il turco deve sedersi in panchina, non è uno da Milan, è scarso veramente!”.

L’IRONIA – Fioccano commenti di ogni tipo: “Chissà perché in Germania Il Rivera turco era riserva… Mah, genio incompreso…. Spero Pioli ci pensi bene” oppure: “Se gioca Chalanoglu titolare non guardò neanche la partita.. L o mettono sempre dentro e noi perdiamo sempre. Avranno ragione loro?”.

ALLENAMENTI – Un tifoso fa una riflessione: “Questa storia di Calhanoglu titolare con ogni allenatore mi sta facendo perdere il poco cervello che mi è rimasto. L’unica spiegazione logica che mi viene a mente è che il giocatore turco sia bravo nelle partitelle di allenamento e questo inganni gli allenatori”.

SPORTEVAI | 20-10-2019 10:51