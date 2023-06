Penalizzazioni, Abodi: "Solo dopo sentenze definitive"

Il ministro per lo sport e per i giovani non vuole più un caso Juventus.

15-06-2023 22:26

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, nella conferenza stampa al termine del Cdm, ha garantito che non ci sarà mai più un caso Juventus: “Abbiamo stabilito, sulla linea guida di efficienza e trasparenza, la visibilità nelle classifica delle penalizzazioni della giustizia sportiva soltanto al consolidamento delle sentenze, quindi una volta che sono passate in giudicato. Questo avverrà anche durante il campionato, ma solo se c’è una sentenza passata in giudicato, per evitare che di volta in volta i punti vengano tolti e rimessi”.

“La speranza – continua Abodi -, ma siamo certi che sia così, è che le tempistiche del Collegio di Garanzia siano coerenti con i termini per iscrizioni del campionato. Riguardo la norma che riguarda i mandati abbiamo deciso di ritirarla in ossequio alla Consulta, aspettando il suo pronunciamento nei primi giorni di luglio, dopodiché sarà nostra cura prendere le opportune determinazioni, prendendo atto delle valutazioni della Consulta”.