Per Cucchi hanno vinto i tifosi del Napoli, polemica sui social

Sul campo il Napoli ha battuto il Torino 2-1, centrando la terza vittoria di fila, ma anche sugli spalti si registra un successo partenopeo. Ha colpito tutti quello striscione esposto in Curva con la scritta: “Nelle tragedie non ci sono avversari, uniti contro il Covid-19”, una risposta di solidarietà al Nord dove l’infezione che fa tremare il mondo ha fatto registrare il maggior numero di vittime.

L’ELOGIO – A notarlo è stato anche Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il calcio Minuto per Minuto su twitter lo ha preso ad esempio, elogiando la civiltà dei tifosi napoletani dopo aver commentato il successo sul campo dei partenopei.

IL TWEET – Cucchi scrive: “Sono i tifosi del S. Paolo a vincere davvero: “Nelle tragedie non ci sono avversari”. Cerchiamo di capirlo tutti”.

LE REAZIONI – Gonfiano il petto sui social i tifosi azzurri: “Anche se ci augurano cose spregevoli, noi abbiamo un cuore d’oro…” o anche: “Vicino alle popolazioni del nostro nord, che più di tutte stanno combattendo contro questo nemico invisibile, fiero dei miei concittadini che allo stadio espongono striscioni di solidarietà”.

LO SFOGO – Tanti fan ricordano le differenze di trattamento: “Passerà il coronavirus e con questo anche il gesto dei tifosi napoletani e continueranno ad insultarci, ad augurarci la morte e l’esplosione del Vesuvio. Ma nonostante questo continueremo a tifare per la vostra vita sempre” oppure: “Vai a farlo capire a quei tifosi che ci offendono ogni domenica dove andiamo a giocare!”.

MESSAGGIO – C’è chi scrive: “La NOSTRA risposta è solo il risultato della naturale evoluzione culturale del popolo” o anche: “Purtroppo per noi terroni una volta finita l’emergenza ci sarà nuovamente il loro odio razziale che si manifesterà nei soliti beceri cori. Ma noi siamo fatti così. Per noi non esistono nemici” oppure: “Noi siamo diversi e lo dimostriamo da sempre, mettetevelo bene in testa”.

IPOCRISIA – Sul fronte di altre tifoserie, juventini in testa, c’è però solo ipocrisia: ” Se giocavi con la Juve col c…che facevate i buoni… Farlocchi”, oppure: “Salvo poi prendere a sassate il pullman della Juve o appendere impiccato il manichino di Higuain….”.

SPORTEVAI | 01-03-2020 09:18