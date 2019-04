Per Santini il Napoli ha già individuato l'erede di Insigne

Attualmente il nome più caldo in casa Napoli quando si parla di mercato non è in entrata ma in uscita. Si tratta di Lorenzo Insigne, che ha lasciato trapelare che la sua permanenza all’ombra del Vesuvio non è così scontata come si poteva credere e ha ricevuto non pochi attacchi per questo. Al termine della partita pareggiata per 1-1 contro il Genoa Insigne ha tranquillizzato i tifosi ma nonostante ciò la dirigenza del club partenopeo sta già lavorando per trovare una soluzione in caso di separazione.

Head to reds – Il giornalista Fabio Santini, ospite nella trasmissione “Il processo” su 7Gold ha rivelato un retroscena molto interessante su di lui: “Insigne ha detto che rimarrà ma non è affatto così. Le chance di una sua permanenza si aggirano sul 10% e quasi sicuramente la sua destinazione sarà Liverpool, dove ad attenderlo ci sarebbe Jurgen Klopp che impazzisce per lui e sogna di portarlo nella sua squadra”. Dire di no ad una possibilità del genere sarebbe veramente difficile e tutto lo staff azzurro lo sa benissimo.

Battaglia coi bianconeri – E in quel caso su chi si fionderebbe il Napoli? Santini racconta: “Seguono molto da vicino Zaniolo della Roma. Ci sarebbe però da battere la durissima concorrenza della Juventus, che in questo momento appare in vantaggio su tutti, ma il giocatore piace molto. I soldi potrebbero arrivare dall’eventuale cessione di Allan, per cui il Paris Saint-Germain ha offerto sessanta milioni di euro ma De Laurentiis ha ribadito che ne vuole novanta”.

SPORTEVAI | 09-04-2019 09:35