Per Tancredi Palmeri l'Inter deve perdere e il Milan tacere

Può una sconfitta diventare un toccasana per la stagione? E’ preferibile un basso profilo anzichè sbandierare obiettivi e ambizioni? Sono i due temi che tocca in particolare Tancredi Palmeri nell’analizzare il momento dei due club milanesi. Il giornalista su Tmw dà consigli disinteressati quanto singolari a Inter e Milan.

GLI OBIETTIVI – Per Tancredi Palmeri l’Inter potrebbe giovarsi dall’eliminazione in Champions League e quasi gli augura di perdere stasera contro il Borussia Dortmund. Il motivo? Concentrarsi solo sul campionato giacchè non ha una rosa attrezzata per poter competere su due fronti.

IL PARADOSSO – Così se la Juve ha tanti giocatori da potersi permettere di viaggiare a ritmi elevatissimi sia in campionato che in Europa, per l’Inter la questione è diversa. Questi problemi di abbondanza l’Inter non ce li ha. E allora – dice Palmeri – quasi quasi, hai visto mai che non sia quasi meglio perdere con il Dortmund.

LA ROGNA – Il giornalista aggiunge che se è un po’ azzardato definire la Champions come una ‘rogna’, tuttavia non è minimamente illogico pensare che non è certo la Champions l’obiettivo dell’Inter. L’Inter se la giocherà con il Borussia, ovvio, ma “perdere, o comunque uscire dalla Champions, sarebbe una occasione travestita da sfortuna”.

CASO MILAN – Tancredi Palmeri ne ha anche per il Milan e boccia le parole pronunciate dalla dirigenza milanista, considerate troppo azzardate: perché continuare a promettere la Champions? Perché ribadire l’obiettivo quarto posto? Per il cronista al di là del fatto che il Milan non sembra proprio averne la rosa all’altezza, ma perché attirare su di sé la pressione delle aspettative e non invece spegnere i fari per provare a scaricare sugli altri l’urgenza di portare risultati?

LE REAZIONI – Sul web non mancano le reazioni. In particolare i tifosi dell’Inter non ci stanno ad essere considerati una cenerentola d’Europa e vorrebbero la qualificazione: “Possiamo passare e non ci creerebbe egualmente problemi” o anche: “Questa me la segno”.

SPORTEVAI | 23-10-2019 09:09