Perez: "Ho guidato qui ma non è un vantaggio"

19-11-2021 23:35

Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha commentato così il suo venerdì di prove libere a Losail: “Ho guidato qui quando ero più giovane, e mi sta lentamente tornando in mente, ma non credo di aver alcun vantaggio su tutti gli altri piloti. Credo che oggi abbiamo avuto un buon inizio, ma abbiamo effettuato alcune modifiche nel corso delle sessioni. Inoltre, dobbiamo necessariamente rivedere alcuni aspetti, soprattutto quelli legati alla gomma morbida”.

“I margini sono molto ristretti, quindi speriamo di poter essere competitivi per le qualifiche di domani sera. È una località interessante, che presenta molte diversità dal giorno alla notte. Non è una pista facile e tra l’altro, domani ci aspettiamo che il vento cambi, quindi sarà interessante vedere cosa succederà. La qualifica sarà determinante, quindi cercheremo di ottenere il meglio dalle analisi delle PL2 nel corso della serata per poter rilanciarci”.

