Perisic: "Possiamo battere la Juve"

L'attaccante dell'Inter Ivan Perisic mette nel mirino la Juventus in un'intervista a Inter Channel: "Stiamo bene e puntiamo a vincere tutte le partite perché siamo l'Inter: siamo forti. Dobbiamo lavorare e finire la stagione con più punti possibili".

"Li conosciamo, vincono da otto anni in Italia. Sono forti e vorranno vincere ma abbiamo la forza per farcela. Vogliamo chiudere terzi ed entrare in Champions League".

Le difficoltà sotto rete: "Dobbiamo migliorare, manchiamo negli ultimi 20 metri: solo così possiamo fare più gol".

SPORTAL.IT | 22-04-2019 12:45