Pes 2019 Data Pack 4.0 news: data di uscita e novità

Konami ha finalmente confermato l’uscita del Data Pack 4.0 di PES 2019 per il prossimo 7 febbraio 2019. Saranno numerose le attese migliorie finalmente apportate al famoso titolo calcistico, tutte volte a elevare il già altissimo realismo messo in campo dallo sviluppatore giapponese. Il nuovo aggiornamento sarà gratuito per tutti possessori del videogame, sia su PC che su PS4 e Xbox One.

Pes 2019: il Data Pack 4.0 arriva con tanti aggiornamenti

Innanzitutto, nel Data Pack 4.0 saranno aggiornate al calciomercato invernale tutte le rose presenti nel gioco. Tutti i calciatori che hanno cambiato casacca, dunque, vestiranno le nuove maglie, come Piatek al Milan, Higuain al Chelsea o Boateng al Barcellona. Saranno inoltre aggiunti ufficialmente sia l’Ibrox Stadium che Celtic Park di Glasgow, relativamente i campi di gioco di Celtic e Rangers.

Inoltre, Konami ha deciso di aggiungere anche i volti di tantissimi giocatori, tra i quali figurano gli italiani Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo che avranno finalmente un viso realistico. Tuttavia, tranne questi primi dettagli, non si conoscono ancora le altre novità, che lo sviluppatore nipponico si tiene ancora stretto e che non rivelerà prima della diffusione ufficiale del Data Pack.

HF4 | 05-02-2019 14:30