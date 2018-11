Pes 2019: download gratis del gioco per un 'periodo limitato'

Avete letto bene, cari fan di Pro Evolution Soccer! Su Xbox Store, dopo PUBG gratis, è arrivato anche PES 2019 scaricabile gratuitamente su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Non è molto chiara la ‘natura’ di questa promozione, sappiamo solo che il gioco firmato Konami è a costo zero e giocabile senza limitazioni “per un periodo di tempo limitato“.

Ma fino a quando sarà possibile scaricarlo gratis non ci è dato sapere… Quello che è chiaro invece è che si tratta di una prova gratuita della versione completa di PES 2019. Probabilmente l’omaggio è dovuto all’X018 Fan Fest di Città del Messico, che si svolgerà 10 e 11 novembre, evento col quale Microsoft festeggerà la community Xbox. Di che manifestazione si tratta esattamente?

L’Xbox FanFest, giunto alla sua quarta edizione, è un evento dedicato agli amanti del mondo Xbox: quest’anno prevede circa 10mila fan e sarà trasmesso in livestream nell’ambito di uno speciale episodio di Inside Xbox. Per ora sappiamo solo che, durante la manifestazione, sarà presentato il supporto per mouse e tastiera su Xbox One, realizzato in collaborazione con Razer. La community si aspetta naturalmente novità riguardo i titoli in uscita su Xbox One e Windows 10.

Beh, che state aspettando a scaricare PES 2019 finché è gratis?

