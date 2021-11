Pesaro, Banchi smentisce le voci di un addio immediato

15-11-2021 13:02

Non poteva lasciare strascichi e alimentare polemiche l’83-100 rimediato da Pesaro contro Napoli, compagine che ha messo a nudo tutti i limiti della formazione di Luca Banchi, attualmente ultima in classifica con soli 2 punti conquistati.

Proprio l’allenatore toscano è stato l’oggetto dell’attenzione dei media nel post-gara, momento in cui l’ex coach di Siena e Milano ha dovuto dare delle risposte in merito alle tante voci di un possibile addio circolate nelle ultime ore.

“Questo non è il mio pensiero. In questo momento sono più concentrato sulla squadra cercando di ottenere il meglio possibile con quello che abbiamo. E sono anche sconcertato per quello che ha fatto vedere la squadra in campo contro Napoli” ha affermato Banchi prima di affrontare un altro tema delicato come quello dei rinforzi di cui Pesaro avrebbe bisogno.

“Non bisogna mai dimenticarsi che gli atleti sono dei professionisti per cui la scelta di una determinata società è legata sia al contratto, perché si muovono solo per migliorare la loro posizione, sia al fatto che la scelta possa essere anche una vetrina. Situazioni che conosco bene e che ho vissuto nel corso della mia carriera” ha continuato il coach della Carpegna Prosciutto.

Costui ha poi chiuso le porte a un possibile approdo dalla G-League americana.

“Non è possibile perché i contratti di uscita per questi giocatori sono, se non ricordo male, di 35mila euro. E poi a loro basta anche un decadale per migliorare ulteriormente le loro condizioni economiche. No, il panorama non è quello ma occorre guardare all’interno del mercato europeo quelle situazioni dove magari qualcuno non si è trovato bene o non si è sentito valorizzato” ha spiegato molto chiaramente Banchi.

