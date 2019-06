Nicola Legrottaglie è il nuovo allenatore della Primavera del Pescara. A comunicarlo il club abruzzese: l'ex difensore di Chievo, Juventus, Bologna, Siena, Milan e Catania torna ad allenare dopo uno stop di due anni. Nel 2017 era stato il vice di Rastelli a Cagliari.

In precedenza, esperienze sulla panchina degli Allievi del Bari e all'Akragas in serie C.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 16:18