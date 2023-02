Pescara, Sebastiani: "Tutto chiarito con Zeman"

Il presidente degli abruzzesi: "Ho stima di lui"

28-02-2023 19:24

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani alla presentazione di Zdenek Zeman ha sgombrato il campo da possibili equivoci: “Con il mister abbiamo parlato e chiarito i dissapori degli ultimi anni, nessun problema. Sapete la stima che ho di lui come allenatore e ora spero si possa parlare solo di calcio. Questa squadra ha tutte le caratteristiche adatte al mister, il suo credo piace a me, al direttore e alla città e questa squadra è adatta a lui”.

“Mi è dispiaciuto molto per Colombo, a cui sono legato, sull’uomo nulla da dire, ma nel calcio di solito paga il tecnico e una scossa andava data. Ho chiesto la B a Zeman? Non ho chiesto nulla se non di rivedere il calcio che piace a noi, i risultati sono una conseguenza. Poi bisogna fare una riflessione su questa piazza, da parti di tutti, se dopo 3 partite senza vittorie si parla di cambiare allenatore è evidente che c’è più pressione e si devono prendere le decisioni”.