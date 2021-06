Petrucci: "Fortunato ad avere ancora il braccio"

Danilo Petrucci al Sachsenring ha rischiato tanto. Il pilota KTM Tech3 ha dovuto terminare anzitempo la sua gara per una caduta a causa di una manovra troppo aggressiva di Leucona. L’ex Ducati su Instagram ha commentato così l’incidente: “Sono stato sfortunato ad essere abbattuto, ma sono fortunato ad aver ancora il braccio….”.

Petrucci si era già sfogato dopo il GP: “Lecuona fa tutte le gare così. Non dico che possa imparare da me perché io non sono nessuno, ma ci sono altri 21 piloti attorno con il triplo della sua esperienza. Fare attacchi e sorpassi stupidi nei primi 5 giri per poi per finire 17esimo…. Con più calma avremmo potuto finire in top ten o comunque prendere dei punti, ed essere più contenti”.

Un weekend da dimenticare per Petrucci, che ha avuto un diverbio anche con Enea Bastianini. Il pilota della KTM ha alzato il dito medio al connazionale durante le qualifiche: “Ci sono rimasto male perché non ho fatto niente – ha detto Bastianini nel dopo gara -. Alla fine io ero entrato, stavo facendo il giro, ho perso il posteriore e ho visto che dietro c’erano Lecuona e Binder. Li ho fatti passare. Io non volevo danneggiare nessuno e non penso nemmeno di averlo danneggiato tanto. Tra l’altro la sua è stata una reazione esagerata, credo che lui debba ritrovare un po’ di serenità. Dice che io ho dormito, ma mi sa che lui sta dormendo da inizio stagione”.

OMNISPORT | 23-06-2021 17:31