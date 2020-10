Petrucci: "La dedico a chi ha creduto in me"

Danilo Petrucci commenta orgoglioso il suo primo successo stagionale a Le Mans: “Sin da questa mattina avevo un bel feeling sull’asciutto e mi sono detto che sarebbe andata benissimo. Quando ho visto la pioggia ho pensato ‘oh, no’. Ho pensato però anche che ce la potevo fare lo stesso, perché sono sempre stato veloce con la pioggia”.

Per Petrux una bella soddisfazione dopo mesi difficili: “La aspettavo da tanto questa vittoria, non potevo neanche sognare di vincere proprio qui. Sono davvero felice perché qui sono sempre stato sul podio e adesso finalmente sono arrivato sul podio. Dedico questa vittoria a tutti quelli che hanno creduto in me in questi tempi difficili. Sono davvero felicissimo, non riesco neanche a comprendere quello che ho fatto”.

OMNISPORT | 11-10-2020 14:25