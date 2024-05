MotoGP, GP Francia, Martin gongola: "Sono stato il migliore". Bagnaia recrimina: "Qui ho sbagliato"

I protagonisti del podio del GP di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024, commentano la loro gara: le parole del vincitore Jorge Martin e di Pecco Bagnaia

A Le Mans lo spettacolo non è mancato in occasione del quinto appuntamento stagionale della MotoGP 2024: al GP di Francia i tre grandi protagonisti della disciplina degli ultimi anni hanno dato vita ad una contesa che inizialmente ha visto protagonisti Francesco Bagnaia e Jorge Martin, a cui poi si è aggiunto negli ultimi giri Marc Marquez, autore di una spettacolare rimonta e di un duello per la piazza d’onore contro Pecco accesosi in prossimità della bandiera a scacchi.

Le recriminazioni di Bagnaia: “Mi spiace non aver vinto, ci è mancato questo”

Sulla pista Bugatti, dove fortunatamente non si è abbattuta la temuta pioggia, Bagnaia ha mantenuto per buona parte della gara il vantaggio, per poi cedere contro il rivale di Pramac. A Sky Sport MotoGP il ducatista ufficiale ha ammesso: “Cosa mi spiace di più? Non aver vinto”. Poi ha spiegato: “Abbiamo fatto il massimo, purtroppo ho faticato: non sono stato veloce in particolare nel settore 3, ci è mancato qualcosina, ma ci riproveremo a Barcellona”.

Alla domanda se sul sorpasso di Marquez fosse più attento al rivale davanti, Pecco ha illustrato: “La mia idea era quella di rimanere appiccicato a Jorge. Volevo provare alla 13 dove ero più forte rispetto a lui, mentre lui andava meglio alla 9 dove invece io perdevo un po’. Ma Jorge mi ha passato nella penultima e non sono riuscito a ributtarmi dentro. Ci è mancata la Sprint con le gomme [riferendosi al ritiro nella gara veloce di ieri, corsa con la seconda moto dopo il danneggiamento della prima Desmosedici in qualifica, ndr], ero perciò più in difficoltà”.

“Ho sbagliato a non approfittare del lungo di Martin per superarlo”

Pecco ha poi ricordato che è la prima volta negli ultimi anni che riesce a terminare la gara di Le Mans dopo gli imprevisti delle stagioni precedenti, “ma non avevo quello che ho avuto a Jerez, e ho sbagliato a non approfittare del lungo che Jorge ha fatto a due-tre giri dalla fine per superarlo“, ha recriminato il ducatista ufficiale.

Infine, Pecco ha concluso: “Nelle prossime piste potrei divertirmi di più, speriamo non succeda ancora una volta ciò che è avvenuto nella Sprint. Certo, anche Barcellona non l’ho finita negli ultimi anni, ma è una pista dove siamo sempre andati forti. Poi arriverà il Mugello, la gara di casa”.

Martin: “Oggi sono stato il migliore, l’ho dimostrato”

Il vincitore a Le Mans Martin ha dichiarato a caldo, subito dopo la gara: “Avevo parecchi dubbi prima di scendere in pista, ma alla fine ho dimostrato a me stesso e a tutti coloro che vogliono che dimostri qualcosa che oggi sono stato il migliore. La moto è stata perfetta, sono grato al team. Nonostante qualche caduta la squadra l’ha preparata alla perfezione. È fantastico fare una doppietta Sprint-gara qui a Le Mans”.