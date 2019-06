Pianigiani rimane in bilico a Milano

Tante ipotesi e nomi sono stati fatti in questa settimana, ma finché non verrà deciso il nuovo organigramma, non ci saranno decisioni definitive. Il primo nodo da sciogliere è la persona che si occuperà della gestione sportiva: rispetto alla gestione Proli, è probabile venga scisso il ruolo di presidente da quello di referente sulla squadra. Pantaleo Dell’Orco e Rosanna Armani sono i candidati principali per la carica di numero 1 dell’Olimpia, mentre sono sempre Maurizio Gherardini e Claudio Coldebella i nomi in primo piano per la gestione sportiva.

Il primo resta il grande obiettivo biancorosso, ma è attualmente concentrato sulla finale dei playoff turchi, dove il ‘suo’ Fenerbahce se la vedrà con l’Efes nel remake della semifinale di Eurolega. Meno complicato arrivare all’ex giocatore, vista la sua posizione all’Unics Kazan, la cui stagione è terminata, dopo l’1-3 in semifinale di VTB League con il Khimki. Poi toccherà all’allenatore: Simone Pianigiani è stato confermato da Proli, ha un anno di contratto ed ha incontrato più volte la proprietà nelle ultime settimane. Ma l’ultima parola spetterà al nuovo GM. Quindi, servirà attendere.

