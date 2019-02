Piatek segna anche sui social: siparietto con un bomber top

Il momento d’oro di Krzysztof Piatek continua. Il polacco ha segnato anche all’Empoli, spianando la strada alla goleada rossonera e a una vittoria che avvicina ulteriormente il Milan al traguardo della Champions League. La straordinaria striscia realizzativa del ‘Pistolero’ non è passata inosservata in Europa ed è valsa all’attaccante prelevato dal Genoa i complimenti di un altro bomber top del panorama internazionale.

Il siparietto – Subito dopo la partita con i toscani, infatti, Piatek ha postato su Instagram la foto della sua classica esultanza e tra i tantissimi commenti di tifosi entusiasti ne è spuntato fuori uno speciale: quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti dell’Arsenal, un passato nelle giovanili rossonere e più volte prossimo a vestire di nuovo la maglia del Milan, si è congratulato personalmente con il collega. Come? Con un messaggio eloquente: “Che macchina”, con tanto di faccine simboleggianti due pistole Pronta la risposta di Piatek: “Grande bomber. Un abbraccio”.

Le reazioni – Due come Aubameyang e Piatek, del resto, parlano la stessa lingua: quella del gol. Il gabonese dell’Arsenal ne ha realizzati 15 in Premier League, il polacco del Milan 18 in serie A. Il loro simpatico siparietto in breve è diventato virale. Oltre 20mila i like raccolti da Aubameyang per il suo ‘omaggio’ al collega rossonero, che dal canto suo ne ha collezionati diverse migliaia per la sua replica schietta e genuina. Due campioni, Pierre e Krsysztof. Chissà se un giorno giocheranno mai insieme. Nel frattempo, si mantengono in contatto sui social.

SPORTEVAI | 23-02-2019 15:47