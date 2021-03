Piero Bucchi si inchina a Messina: "Il miglior coach d'Europa"

Tempo di quarto derby stagionale tra Milano e Cantù. Dopo la gara d’andata e il doppio incrocio ravvicinato in Supercoppa, le due grandi rivali torneranno ad affrontarsi domenica 21 marzo in campionato.

Pronostico in apparenza chiuso tra una squadra in gran forma e quest’anno protagonista anche in Europa e i brianzoli coinvolti nella bassa classifica.

Il grande ex Piero Bucchi, coach di Cantù, è consapevole di come alla propria squadra serva un’impresa e spende parole al miele per Ettore Messina: “Affrontiamo la miglior squadra del campionato. Milano ha tutto, a partire da quello che ritengo essere il miglior allenatore d’Europa. Hanno individualità, sono forti negli uno contro uno e hanno una difesa molto attenta ad occupare l’area e ogni spazio”.

“Dovremo fare una partita sfacciata, coraggiosa e di grande intensità – ha aggiunto Bucchi – Sarà fondamentale saper muovere il pallone in attacco ed essere molto pazienti per capire come far male alla loro difesa”.

