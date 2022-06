Pierre Gasly correrà in AlphaTauri anche nel 2023

24-06-2022 10:22

Pierre Gasly c’è e ci sarà anche il prossimo anno.

Il pilota francese, vincitore del Gran Premio d’Italia 2020, continuerà a correre con AlphaTauri anche nel 2023, ossia la prossima stagione di Formula 1. A darne notizia è stata la scuderia diretta da Franz Tost con un comunicato stampa che recita così:

“La Scuderia AlphaTauri è lieta di confermare che Pierre Gasly continuerà a correre per la squadra nel 2023. Il 26enne francese è con il team dal 2027 e questa continuità sarà un grande vantaggio, poiché gode di un ottimo rapporto di lavoro con il suo gruppo di ingegneri e con tutti i membri del team”.

“Pierre ha vinto una gara, ha colto anche tre podi e tre giri veloci e, ad oggi, ha totalizzato 325 punti in Formula 1. Ha anche sviluppato la reputazione di essere un pilota di successo, oltre a quella di essere un pilota molto veloce sul giro secco”.

Molto felice del rinnovo anche Pierre Gasly, ormai da cinque stagioni, alfiere AlphaTauri.

“Sono con questo team da 5 anni e sono orgoglioso del viaggio che abbiamo fato insieme e dei progressi che abbiamo fatto”, ha commentato Pierre Gasly. “Sono felice di rimanere in AlphaTauri. I nuovi regolamenti di quest’anno hanno creato nuove sfide per noi e poter pianificare il nostro sviluppo con il team per i prossimi 18 mesi è una buona base di lavoro per il futuro”.