Pinturault vince ancora ad Adelboden, sesto De Aliprandini

Alexis Pinturault ha vinto, dopo quello di ieri, anche il secondo gigante maschile di Adelboden cogliendo la sua 33a vittoria in Coppa del Mondo e la 17a in gigante, inoltre incrementa il proprio vantaggio nella classifica generale e passa in testa a quella di specialità. 1”26 il vantaggio del francese sul croato Filip Zubcic, 1”65 quello sullo svizzero Loic Meillard. Bene Luca De Aliprandini, sesto e migliore degli azzurri, che eguaglia il suo miglior risultato stagionale.

OMNISPORT | 09-01-2021 18:17