Pioli, anche Corvino dice la sua

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, margine della presentazione di Vincenzo Montella, ha parlato del botta e risposta tra Pioli e la società viola. "Non vorrei tornare sulla questione Pioli. Il mio modo di pensare è questo, io ho l'arte del fare più che del parlare. La proprietà ha detto la sua verità perché se non dai una comunicazione pure tu, una cosa che non è vera diventa vera".

"Il futuro? Con coraggio abbiamo iniziato un altro ciclo e siamo al secondo anno. Devi rischiare qualcosa e noi lo sapevamo: l'anno scorso ci siamo giocati all'ultima gara la possibilità di entrare in Europa, quest'anno il 23 dicembre la squadra era a quattro punti dalla Champions. Poi è arrivato Muriel con i suoi otto gol: abbiamo perso poco ma vinto poco e siamo in difficoltà. La scelta di Montella va anche verso il futuro, questo modello va supportato".

SPORTAL.IT | 10-04-2019 21:12