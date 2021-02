Piqué: "L'85% degli arbitri spagnoli tifa Real Madrid"

Piqué torna a far parlare di sé per dichiarazioni fuori dal campo. In attesa di tornare a giocare (è fuori per un infortunio), il centrale del Barcellona ha criticato la classe arbitrale spagnola.

Intervistato al canale YouTube ‘Post United’, il difensore catalano ha affermato che gli arbitri tifano Real Madrid nella maggioranza dei casi e che potrebbero essere portati a fischiare in loro favore: “Un ex arbitro, non ricordo chi fosse, forse Iturralde, ha detto che l’85% degli arbitri è del Real Madrid. Come fanno a non fischiare in favore dei Madrid? È inconscio, ma come faranno a non stare più da una parte rispetto che dall’altra? Alla fine, se sei un tifoso… Rispetto totalmente la loro professionalità, so che cercano di fare il miglior lavoro possibile, ma quando c’è un dubbio…”

Piqué ha poi ammesso di avere anche molte maglie del Real Madrid che ha scambiato in carriera, ma affermando che non avrebbe mai messo la ‘Camiseta blanca’: “Non la indosso, è al di sopra delle mie possibilità”.

OMNISPORT | 04-02-2021 22:09