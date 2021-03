Pirlo: "Chiesa no da seconda punta. Per Morata decidiamo domani"

Conferenza stampa per Andrea Pirlo che alla vigilia di Juventus-Spezia, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino presenta il match contro la squadra di Italiano.

“Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A. Si pensava fosse una cenerentola ma sta dimostrando di potersela giocare contro tutte le squadre ottenendo grandi risultati come contro il Milan. Sarà una partita difficile e importante per noi. Dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per lo scudetto, dobbiamo fare una gara interna e dare ritmo sin da subito perché sappiamo di incontrare una squadra di grande valore”.

Contro il Verona, sabato sera è arrivata la quarta rimonta stagionale da parte degli avversari…Ecco il commento del tecnico bianconero a proposito di questo dato: “”Ogni partita viene valutata per gli errori commessi e per le giocate buone realizzate. Sappiamo che siamo stati raggiunti in 4 partite ma ognuna è stata diversa. L’altra sera a Verona abbiamo preso gol quando non c’erano segnali di poterne subire e questo fa ancora più male. Quando succede è perché ci sono sempre tanti errori in un’azione. Li abbiamo analizzati e cercheremo di evitarli”.

Si parla dei singoli: Chiesa seconda punta? Morata convocabile? Fagioli titolare e invece Mc Kennie? Pirlo illustra la situazione: “Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta anche perché di esterni non ne abbiamo, di ruolo come lui non ce ne sono. Sta giocando bene lì e continueremo a farlo giocare lì. Morata oggi si è allenato un po’ con noi. Vediamo domani mattina come starà e decideremo se magari portarlo in panchina”. “Fagioli oggi ha avuto un problema intestinale, oggi è stato a riposo e domani speriamo possa stare meglio. McKennie sta meglio, viene da tante gare e dopo un po’ che gioca ha questo riacutizzarsi. Avrebbe bisogno di un po’ di riposo ma con quest’emergenza serve il suo supporto anche per un quantitativo di minuti”.

Il distacco dall’Inter capolista aumenta… “Il nostro obiettivo non cambia, per ora siamo lontani dalla vetta anche perché Inter e Milan hanno vinto. I nostri obiettivi non cambiano, dobbiamo vincere partita dopo partita ed è nelle nostre corde. Non guardiamo chi ci sta sopra o sotto ma pensiamo a noi. C’è qualche punto di distacco, ma ci sono ancora tante partite, importanti. Finché ci sarà possibilità saremo lì con la testa”.

Pirlo ammette onestamente che a questo punto del campionato si aspettava sicuramente qualche punto in più: “Sì certo, a inizio anno pensi di poterle vincere tutte. Abbiamo perso qualche punto per strada ma non pensiamo al passato ma al futuro che si chiama Spezia. Sfida che dobbiamo giocare e vincere”.

Infine due parole anche sulle difficoltà reali del suo 11 e di come sta gestendo la situazione con la squadra: “Non è detto che tutti gli anni siano uguali, può succedere di avere continuità in certi periodi e di incappare in sconfitte. Sapevo di iniziare un percorso difficile in un anno particolare con impegni ravvicinati. Abbiamo cercato di costruire una squadra super competitiva e lo siamo. L’unica cosa che non avevo messo in preavviso magari era di avere tanti infortunati nello stesso momento. Poteva essere un pensiero sì considerata la scorsa stagione e questa, era normale avere giocatori fuori. Ma sono contento di quelli che ho a disposizione e continuo ad avere grande fiducia in questi”. “Ho cercato di tenerli tranquilli e di far recuperare energie fisiche e mentali. In questi due giorni c’è stato soprattutto un impegno di recupero. Abbiamo parlato di come recuperare il più in fretta possibile. Domattina magari avremo una seduta un po’ più specifica per entrare nella partita”.

