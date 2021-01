Pisa, l'agente di Gucher non si sbilancia sul rinnovo

Tra i giocatori a scadenza nel prossimo giugno in casa Pisa c’è anche il capitano Robert Gucher.

In nerazzurro dal 2017 il centrocampista austriaco ha iniziato alla grande il quarto campionato in Toscana, con gol e assist in serie.

Intervenuto a ’50 Canale’ l’agente Max Hagmayr si è detto ottimista sul rinnovo: “Tutte le strade sono aperte, ma credo che troveremo un accordo con il Pisa. È la nostra prima scelta perché Robert si trova bene, si sente a proprio agio con la squadra e con la società ed è molto in sintonia anche con la città di Pisa”.

I sondaggi però non sono mancati…: “Sta facendo molto bene quindi gli interessamenti nei suoi confronti sono normali. Come è normale che sia ogni giocatore vorrebbe giocare ai livelli più alti, vorrebbe tornare in Serie A prima o poi”.

OMNISPORT | 06-01-2021 14:01