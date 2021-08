Pista, buone notizie per l’omnium: Balsamo ci sarà

Tutto come programma: Elisa Balsamo sarà al via dell’omnium in programma nella giornata di domani.

Scongiurato dunque, dopo la caduta e la botta rimediata nelle prime fasi della madison, un possibile forfait dell’azzurra nella disciplina in cui la giovane portacolori del team Valcar, da campionessa d’Europa in carica, nutre qualche speranza di medaglia.

Decisivo è stato il confronto tra i tecnici azzurri, l’atleta e lo staff medico avvenuto nella mattinata di oggi quando la Balsamo ha effettuato un importante allenamento per valutare le proprie condizioni.

OMNISPORT | 07-08-2021 10:45