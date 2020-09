Pistocchi e Ziliani, che gaffe su sondaggio Del Piero-Maradona

In lizza c’erano Pelè, Totti, Baggio, Messi, Del Piero, Zidane, Maradona e Cassano. E’ un sondaggio lanciato da Sky sul miglior n.10 della storia del calcio che vede il successo finale di Pinturicchio. Del Piero batte prima Zidane (72% a 28%), poi Maradona (59% a 41%) e in finale supera Pelè (che aveva battuto di misura Baggio) umiliando il brasiliano col 63% dei consensi contro il 37% della Perla Nera. Un esito che ha spinto prima Paolo Ziliani e poi Maurizio Pistocchi a postare tweet velenosi e ironici conditi da considerazioni polemiche. Peccato che il sondaggio sia di 10 anni fa e se il risultato finale può ancora destare sorprese, di certo non ha a che fare con l’attualità. Una vera e propria gaffe dovuto all’aver visto probabilmente circolare sui social il tabellone modello tennis con il sondaggio, senza badare al fatto che risalga a due lustri fa.

Ziliani ironizza sul sondaggio

La firma del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, prende il sondaggio come recente e scrive su twitter: ” elè battuto nettamente perchè in semifinale aveva dato tutto per superare Baggio, mentre Del Piero – avendo avuto vita facile con l’outsider Maradona – in finale era più riposato e ha così potuto imporre la sua superiorità… anche se avessero ristretto il campo al miglior n. 10 d’Italia, con Rivera e Baggio (tra l’altro entrambi Pallone d’Oro) non ci sarebbe stato spazio per nessuno. Forse nemmeno per Totti, rispetto a Baggio diversamente immenso”

Pistocchi attacca dopo aver postato il sondaggio

Nel tranello casca anche Pistocchi che scrive sul suo profilo: “I sondaggi, quelli belli. Che non servono a niente, solo a giustificare la linea editoriale”.

I tifosi cascano nel tranello del sondaggio

A cascata arrivano reazioni da parte dei tifosi: ” Del Piero non avrebbe dovuto vincere nessuno dei 3 duelli che ha vinto…” o anche: ” Io avrei visto un testa a testa Del Piero vs Maiellaro.. sondaggio falsato” oppure: ” È un fotomontaggio dai, Del Piero non entra neanche nei migliori 5 italiani di sempre”.

Qualcuno però sente puzza di bruciato: ” Ma di quanti anni fa è? La grafica è vecchia. Lo facessero oggi, la finale sarebbe del Piero/Dybala“.

SPORTEVAI | 13-09-2020 11:01