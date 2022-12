Planet Rugby ammonisce i suoi: "L'Italia può violare Twickenham"

29-12-2022 23:42

Planet Rugby è convinto che il successo sull’Australia non sia stato un lampo ‘Azzurro’ e invita l’Inghilterra a prendere con le pinze la sfida di febbraio nel Sei Nazioni.

Queste le parole dl’editorialista Colin Newboult: “Anche se giocherà a Twickenham, l’Inghilterra sarà solo alla seconda partita sotto la gestione Borthwick, che come ai tempi di Leicester potrebbe necessitare di tempo per fare bene. Il tallone d’Achille inglese è il pacchetto di mischia è l’Italia potrebbe approfittarne: è più allenata in ogni reparto e, se riuscisse a reggere l’urto fisico degli avversari, avrebbe modo di provare a fare la storia. Se l’Inghilterra arriva da un 2022 di stallo, l’Italia migliora sempre più”.