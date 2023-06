Play off Serie C, Lecco-Foggia: le probabili formazioni

Ai lombardi è sufficiente anche il pareggio per la promozione in Serie B, i pugliesi devono vincere obbligatoriamente

18-06-2023 09:22

Questa pomeriggio alle 17:30 l’ultimo atto dei play off di Serie C: in un Rigamonti-Ceppi completamente esaurito, il Lecco cerca di fare l’ultimo passo per una promozione in B, categoria che manca dal 1973. Ai lombardi basta anche il pareggio dopo la vittoria per 2-1 allo Zaccheria, il Foggia di Delio Rossi deve obbligatoriamente vincere con due reti di scarto (con una si va ai supplementari). Foschi si affida al duo d’attacco Buso – Pinzauti, i pugliesi forse con Petermann dal primo minuto al posto di Frigerio.

Ecco le probabili formazioni:

Lecco (3-5-2) Melgrati; Celjak, Bianconi, Enrici; Giudici, Zuccon, Galli, Girelli, Lepore; Buso, Pinzauti. All. Foschi.

Foggia (3-5-2) Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Frigerio, Bjarkason, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. All. Rossi.

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino).