Playoff A1, Zanetti: "Con Milano grande sfida"

03-06-2022 10:20

Dopo aver vinto con grande merito l’Eurocup, la Virtus Bologna si concentra per l’ultimo appuntamento di una stagione, ancora una volta, piuttosto soddisfacente.

Come lo scorso anno, sarà l’Olimpia Milano di Ettore Messina a contendere il titolo alle V nere. Un anno fa fu proprio Bologna ad alzare la coppa e fregiarsi del titolo di campione d’Italia e ovviamente il patron Zanetti, si augura che questo successo, possa essere bissato tra un paio di settimane.

Il presidente della Virtus Segafredo Bologna, è stato intervistato nella trasmissione “Basket City” su “TRC Bologna”, in uno speciale a 360° sull’annata del club e le scadenze in arrivo.

“Abbiamo l’allenatore della nazionale spagnola maschile e quella spagnola di quella femminile: un caso più unico che raro. Vincere e ripetere un’annata come quella di quest’anno non sarà facile: abbiamo le due squadre del basket in Eurolega, l’unico club in Europa, un traguardo incredibile.

Zanetti traccia un bilancio dei suoi cinque anni nel mondo Virtus: dal 2017 a oggi non sono certo mancate le soddifazioni. “Sono stati cinque anni splendidi, perché non è passato un anno senza vincere una Coppa. Penso sia difficile replicare queste annate così competitive e sempre con grandi vittorie ma ci proveremo”

All’orizzonte si profila l’ennesima sfida contro Milano: un duello decisivo per l’assegnazione del titolo che secondo Massimo Zanetti passerà anche attraverso le performance di due giocatori decisivi come Teodosic e Belinelli.

“Con Milano sarà una bella lotta. Farà bene al basket questo dualismo, grazie anche al signor Armani che investe tanto nel basket assieme a noi altri. Teodosic è un uomo particolare che veramente si è affezionato alla nostra società e alla città. È anche istintivo e un passionale. Va seguito perché è un grande campione, come Belinelli. Il basket è una questione di sensazioni e qui da Bologna non vuole andare via nessuno”.