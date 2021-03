PlayOff di Superlega, gara uno va a Trento e Milano

Non manca lo spettacolo nelle prime partite dei quarti di finale dei playoff della Superlega.

A parte Monza che si è imposta senza grossa fatica su Vibo, nell’anticipo di martedì, ieri, 10 marzo non sono mancate le emozioni. L’Allianz Powervolley Milano ha battuto al quinto set la Sir Conad Perugia in un match combattuto fino all’ultimo set della durata di quasi tre ore in cui i lombardi effettuano una complessa rimonta e portano a casa il match per 3 set a 2 (25-18, 25-21, 25-27, 31-33, 17-19).

Al quinto ci vanno anche Trento e Piacenza, segno che quest’anno i giochi sono davvero aperti per tutti: la squadra di capitan Giannelli si impone per 3 set a 2 (25-18, 23-25, 22-25, 25-20, 15-8).

Rimandata a domenica, a causa di un possibile focolaio tra i marchigiani, il match tra Civitanova e Modena.

OMNISPORT | 11-03-2021 11:19