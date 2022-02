Playoff Europa League: Betis, Siviglia, e Lipsia avanti, eliminato il Borussia Dortmund

24-02-2022 23:56

Archiviate le eliminazioni di Lazio (2-2 col Porto all’Olimpico) e del Napoli (2-4 casalingo col Barcellona), insieme alla roboante vittoria 3-0 con annessa qualificazione dell’Atalanta ad Atene contro l’Olympiacos, nelle altre cinque partite dei playoff di Europa League, il rigore di Mislan Orsic non basta alla Dinamo Zagabria per avere la meglio del Siviglia: vittoria 1-0 in Croazia, ma dopo il 3-1 degli andalusi all’andata del “Sanchez Pizjuan”. Il Lipsia s’impone 3-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad e passa il turno in seguito al 2-2 di 7 giorni prima in Germania. Doppietta di Forsberg e rete dell’ex André Silva, che sullo 0-0 si fa parare un penalty.

Urlo strozzato in gola per lo Zenit San Pietroburgo: a Siviglia, contro il Betis, finisce 0-0 con rete annullata al 91′ dal VAR a Dmitri Chistyakov. Dopo il 3-2 dei biancoverdi in Russia, niente tempi supplementari: passa la band di Pellegrini. Finisce 2-2 tra Rangers e Borussia Dortmund: passano gli scozzesi, dopo il clamoroso 4-2 dell’andata al Signal Iduna Park. L’unica gara finita all’extra-Time, Braga-Sheriff Tiraspol: 2-0 per i portoghesi, sconfitti con identico punteggio in Transnistria: ai rigori passano i lusitani con tre trasformazioni a due. Agli ottavi di finale entreranno quindi in scena Lione, West Ham, Spartak Mosca, Eintracht Francoforte, Galatasaray.

OMNISPORT