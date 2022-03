Playoff Mondiali, la decisione dell'Uefa scatena l'ironia dei tifosi

05-03-2022 10:56

Il count-down è partito: giovedì 24 marzo ci saranno le gare di semifinali degli spareggi per accedere ai Mondiali in Qatar con sei partite che designeranno le finaliste che si giocheranno la qualificazione. L’Italia di Mancini, come si sa, dovrà affrontare la Macedonia del Nord ed in caso di successo se la vedrebbe poi con la vincente di Portogallo-Turchia. Gli altri accoppiamenti sono la vincente di Russia/Polonia contro la vincente di Svezia/Repubblica Ceca e la vincente di Galles/Austria contro la vincente di Scozia/Ucraina. La cosa poco nota è che anche chi perde la semifinale scenderà egualmente in campo con l’altra perdente nella sfida per un non meglio chiaro terzo posto.

Bruno Longhi perplesso per la scelta dell’Uefa

Lo riferisce Bruno Longhi che scrive su twitter: “Ho scoperto che le perdenti degli spareggi mondiali Italia-Macedonia del Nord e Turchia-Portogallo dovranno poi sfidarsi in una partita che non ha alcun senso.Così ha deciso l’UEFA. Mah”.

Commenti ironici dei tifosi per la scelta dell’Uefa

Fioccano reazioni sarcastiche dei tifosi: “Per fare cosa? Vincere una corona di alloro?” oppure_ “senza senso come la maggior parte delle decisioni prese dall’Uefa nell’ultimo decennio.”

C’è chi è preoccupato: “Tanto per fare infortunare giocatori nel momento decisivo della stagione dove si gioca per i campionati, i piazzamenti europei e le retrocessioni..” o anche: “Quando mai la Uefa ha preso una decisione sensata?”. Il web non si sa dare una spiegazione: “Immagino l’entusiasmo sarà alle stelle..” oppure: “Ma veramente?” e poi: “Follia” e ancora: “Motivi? Zero, o si inventano qualcosa?”

Infine un tifoso prova a darsi un perché: “Ma sono le stesse federazioni a volere così. Ogni partita delle nazionali vuol dire soldi alle federazioni e la UEFA deve quindi garantire lo stesso numero di partite a tutte le nazionali”.

